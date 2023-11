Calzolari: "Avanti con il progetto"

"Noi siamo in grado di portare a termine il progetto, ma, se ci sono idee diverse, ne prenderemo atto". All’indomani della ‘bomba’ di Zanetti, non è mancata la risposta di BolognaFiere. Il presidente Gianpiero Calzolari commenta l’ipotesi di un trasloco della Virtus a Castel San Pietro e, se è vero che non sembra nascondere una certa perplessità, è pronto a confermare tutto l’interesse da parte di via Michelino nel perseguire la strada di una casa del basket in Fiera: "In questi anni abbiamo profuso un grosso impegno organizzativo, in accordo con il Comune, per accogliere la Virtus con una struttura per quanto provvisoria di altissimo livello – puntualizza Calzolari –. Insieme abbiamo condiviso un progetto per diventare la casa permanente della società nell’ambito del nostro piano di investimenti e stiamo collaborando con l’amministrazione per realizzarlo in tempi brevi".

Francesco Moroni