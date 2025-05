Calzolari (Fiera): "Ipotesi hotel al posto del Palazzo degli Affari"

Sono stati affrontati numerosi temi durante il salotto di Patrizia Finucci Gallo con ospite Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, tenutosi l’altro ieri all’hotel Guercino. Da una nuova quotazione in Borsa del polo fino all’ipotesi di costruire un hotel al posto del Palazzo degli Affari, passando per "la necessità di prendersi cura della città". E a tal proposito, Calzolari ha detto: "Bologna è una città che considero meravigliosa, ma che ha bisogno di essere più coccolata per quanto riguarda la gestione pubblica. Abbiamo bisogno di qualcuno che, come si dice, faccia un po’ di legna. Nel senso che bisogna prendersi cura concretamente delle infrastrutture. Del sindaco Matteo Lepore sono un sostenitore – ha proseguito – ma è giusto che i bolognesi siano critici quando i servizi non funzionano". Per Calzolari, in ogni caso, "la prospettiva di Bologna è quella di giocarsi le proprie carte per affermarsi come una città di rango europeo".

Durante l’incontro, si è parlato anche del futuro di BolognaFiere e delle zone limitrofe, aprendo alla possibilità di costruire nuove aree residenziali per chi lavorerà al Tecnopolo e al Cineca per un periodo. "Il Palazzo degli Affari è incombente, con un ingresso datato, abbandonato da anni, ma non può essere demolito perché ha vincoli architettonici – ha spiegato Calzolari –. Di alberghi ce ne sono, ma avere ulteriori camere è un servizio della fiera, un modello replicato anche all’estero. Va verificata la fattibilità".

Nel frattempo, il presidente di BolognaFiere garantisce che "la settimana prossima saranno assegnati i lavori per l’avvio del cantiere del palazzetto dove giocherà la Virtus e dove si terranno eventi sportivi e spettacoli, che sarà disponibile per la fine del 2026". Infine, Calzolari ha detto che BolognaFiere è quotato in Borsa nel segmento Euronext Growth Milan, ma che "il consiglio sta prendendo in considerazione l’ipotesi di quotarsi, in futuro, sul primo mercato".