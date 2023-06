Calzoni, nuovo stabilimento "Avanti con la crescita"

di Pier Luigi Trombetta

Inaugurato ieri mattina a Calderara il nuovo stabilimento produttivo della Calzoni Srl, che fa parte del gruppo L3Harris Technologies. Azienda che realizza e progetta veicoli per l’aerospazio e la difesa, sistemi di movimentazione per sommergibili e navi di superfice, di ausilio all’appontaggio e mezzi navali autonomi robotizzati. Il nuovo stabilimento si trova in via Aldina nella frazione di Lippo, copre 5.500 metri quadrati, e si aggiunge all’altro di 11.000 metri quadrati di via De Gasperi, già attivo dal 2000 sempre a Calderara.

Nel nuovo stabilimento ci si occuperà dell’assemblaggio, del testing e della qualifica di sistemi luminosi di appontaggio, di veicoli subacquei e di sistemi di movimentazione per navi; oltre che prevedere un service center per la manutenzione e il supporto post-vendita di prodotti forniti da altre sedi di L3Harris. Tante le autorità (nella foto) per l’occasione, tra cui alti ufficiali della Marina militare e dell’Esercito. Al taglio del nastro, tra gli altri, Gianmatteo Barbieri direttore generale-amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di Calzoni, ed il sindaco di Calderara Giampiero Falzone. "Alla Calzoni – ha detto Barbieri – al momento contiamo di circa 230 dipendenti; negli ultimi due anni abbiamo proceduto a 80 assunzioni, e ne prevediamo altre. Il fatturato dello scorso anno si aggira intorno ai 75 milioni di euro ed è in costante crescita con un 5% annuo. I clienti includono marine internazionali e cantieri. Il 75% sono all’estero e il restante 25% in Italia".

Calzoni Srl dal 2012 fa parte di L3Harris Technologies Inc. e opera sul mercato come L3Harris Calzoni, con, complessivamente, circa 50mila dipendenti e clienti in 130 Paesi. Ma l’anima della divisione italiana rimane ancorata alla sede storica di Calderara, insieme agli uffici di Milano e La Spezia.

"Negli ultimi 20 anni – continua Barbieri – l’azienda è più che triplicata e abbiamo solidi piani di investimento e crescita per i prossimi anni, con impianti a bordo di navi e sommergibili di più di 40 Marine nel mondo". "Quando un’azienda si amplia investendo sul territorio, confermando così l’attrattività dello stesso, per noi è e deve sempre essere un motivo di orgoglio – ha sottolineato il primo cittadino Falzone – Quando poi si tratta di un’azienda come L3Harris Calzoni, per la storia di questo comune e non solo, il nostro orgoglio è ancora più forte perché è una realtà che rappresenta un valore aggiunto. Rappresenta una storia, addirittura iniziata nel 1834 dalla visione dell’ingegnere Alessandro Calzoni, che oggi si arricchisce sempre di più di un percorso costantemente volto a tecnologia, innovazione, sicurezza e sostenibilità".

E il sindaco ha aggiunto: "Davanti a queste eccellenze, l’amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, c’è e ci sarà sempre per ogni supporto necessario; perché chi con coraggio e intuizione investe sul territorio, con importanti ricadute, anche occupazionali, va sempre sostenuto".