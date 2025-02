Camaleontica e pop ’Evviva la radio’

"La radio non finirà mai di vivere e di stupire. Negli anni ha sempre trovato il modo di reinventarsi e adattarsi, ed è più viva che mai". Adolfo Rinaldi – autore, editore e giornalista, bolognese d’adozione, – celebra un mezzo che ha attraversato un secolo di storia, adattandosi ai tempi e alle tecnologie. A questa straordinaria avventura è dedicato Evviva la Radio, pubblicato con la sua Erreci Edizioni, un libro che ripercorre la storia della radio in Italia, dalle origini fino a oggi. All’interno, un’importante intervista e collaborazione con Renzo Arbore, che racconta la radio nel suo periodo d’oro, dagli anni ’60 agli ’80, soffermandosi su programmi come Bandiera Gialla (con Gianni Boncompagni) e altri che hanno intrattenuto tutta l’Italia. Evviva la Radio è ricco di curiosità: "In pochi sanno che le prime quattro edizioni del Festival di Sanremo vennero trasmesse solo via radio, con pochi cantanti che interpretavano tutte le canzoni in gara" spiega Rinaldi, che proprio con questo volume è diventato protagonista di un importante traguardo connesso al Festival: Evviva la Radio è tra i finalisti di Casa Sanremo Library e domani verrà decretato chi sarà il vincitore.

"Il libro – prosegue Rinaldi – nasce nel 2023 chiacchierando con gli amici con cui ho condiviso la mia prima esperienza radiofonica in Calabria, dove sono nato. Due giradischi, un mixer, un amplificatore e un trasmettitore: così arrivavamo nelle case delle persone con la nostra Radio Mare, uno spazio che mi divertiva tantissimo". Da questa forte passione nasce l’intuizione di raccontare la storia di questo straordinario mezzo: Evviva la Radio traccia un percorso dalle origini negli anni ‘20, quando la radio si ascoltava solo nelle aree centrali d’Italia, fino al 1937, anno della Radio Balilla, più piccola e diffusa nelle case. Da lì la radio esplode, la musica – anche internazionale – entra nei palinsesti.

"Affronto l’esperienza bellica che ha segnato la radio, l’esplosione di popolarità che ha avuto negli anni ’50; racconto poi delle radio libere degli anni ‘70, che divennero private, della crisi causata dalla TV, superata grazie alle radio portatili e in auto, fino ad arrivare a oggi: la radio, come sempre, si è adattata ai tempi, diventando un mezzo camaleontico che si ascolta ovunque, grazie a internet e ai podcast. Anche le emittenti radiofoniche nazionali continuano a generare milioni di ascolti quotidiani" conclude Rinaldi.

Alice Pavarotti