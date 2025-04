Cambia la raccolta dei rifiuti. Il Comune ne parla con i cittadini

A proposito di rifiuti. L’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto ha messo in calendario due incontri coi cittadini per fare chiarezza sulla gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e su quali sono i costi che incidono sulla tariffa corrispettiva pagata dagli utenti. "Nel 2025 sono previste alcune modifiche al servizio di raccolta porta a porta – spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Bracciani – che abbiamo annunciato già nei mesi scorsi: da luglio la raccolta dell’indifferenziato avrà frequenza quindicinale e che da quest’anno cambierà il numero di ritiri/svuotamenti annui prepagati. Anche in vista di queste novità riteniamo utile fare chiarezza su tutto quello che comporta la gestione dei rifiuti e sui motivi che guidano le scelte su modalità e frequenza della raccolta".

Il primo incontro si terra mercoledì 4 giugno alle 20,45 nella sala Balducci della bocciofila persicetana. Venerdì 11 giugno, alla stessa ora, l’incontro nella sala polivalente del centro civico di Decima. Per l’occasione interverranno tecnici e amministratori comunali e referenti di Geovest, per illustrare vari aspetti spesso non conosciuti dai cittadini: cosa fanno Arera e Atersir e in che modo regolamentano il servizio di gestione dei rifiuti urbani e igiene delle citta; qual e il ruolo del Comune, cosa compete a Geovest e quali servizi fornisce oltre alla raccolta porta a porta; come si compone il Piano economico finanziario annuale ovvero il conto che l’intera comunità dovrà pagare per l’erogazione dei servizi e come vengono decise le tariffe.

p. l. t.