Cambiamenti climatici, adottato il piano

Il Comune di Calderara ha adottato il Pcacc (Piano comunale di adattamento ai cambiamenti climatici). Il documento è stato approvato in consiglio comunale, ed è un nuovo strumento col quale l’amministrazione traccia una strada chiara per il contrasto e l’adattamento al mutamento del clima in atto. Il Piano di adattamento climatico, redatto dalla società Oikos, costituisce un punto fermo del programma di mandato del sindaco Giampiero Falzone (foto) e un caposaldo del Dup, le linee guida dell’amministrazione. Il Pcacc individua 39 azioni, corrispondenti ad altrettante schede: dalla difesa idraulica alla protezione del suolo; dalla tutela delle risorse ai sistemi di allerta e informazione in caso di emergenze; dall’agricoltura alla mobilità dolce alla rigenerazione urbana.

p. l. t.