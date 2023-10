Cambiamenti, tre bolognesi al premio Cna

Aiutano i robot a ’catturare’ gli oggetti anche nello Spazio, certificano i contenuti digitali dando loro valore legale, controllano l’illuminazione stradale attraverso il suono: AdapTronics, TrueScreen, Trailslight sono le migliori start up bolognesi che alla Fondazione Fashion Research Italia hanno superato la prima selezione del Premio Cambiamenti Cna e parteciperanno alla selezione regionale del premio a novembre, sperando poi di essere tra le finaliste nazionali il 15 dicembre a Roma. Questa edizione però ha avuto una novità rispetto agli scorsi anni: prima della premiazione finale, infatti, è stato organizzato un ’Drink to Meet’, dove 230 partecipanti di cui 120 imprese si sono incontrati per un aperitivo al quale hanno partecipato e fatto networking start up, giovani imprenditori, pmi, potenziali finanziatori e validatori di start up. Martina Stanzani, presidente Cna giovani imprenditori Bologna: "Così abbiamo voluto creare connessioni utili".