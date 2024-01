Cambiamento climatico e imprese: l’Emilia-Romagna apre la strada

Il cambiamento climatico sta causando una maggior frequenza di incendi boschivi, un maggior rischio idrogeologico e idraulico, un impatto negativo sulla produzione agricola e un calo della sua resa, siccità prolungata e rischio desertificazione, con rischio per la disponibilità di acqua potabile ed effetti sulla salute. Secondo dati Coldiretti, parliamo di 2 miliardi di euro di danni all’agricoltura italiana. Di questi temi – e di come fronteggiare gli impatti negativi del cambiamento climatico – , si è parlato nel convegno al Dipartimento delle Arti dell’Università organizzato da Fondazione IFAB - International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development. Cambiamento climatico e filiera delle imprese: infrastrutture e PMI nella transizione verde: era il titolo dell’incontro organizzato da Ifab con il patrocinio di Università di Bologna e Regione Emilia-Romagna, in cui si è discusso di come interpretare i dati che testimoniano il cambiamento climatico e adottare, grazie alle nuove tecnologie, le migliori pratiche per trasformare l’ecosistema nel terreno di sviluppo e crescita per comunità e imprese. In apertura, il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ricordato come "abbiamo messo a disposizione dell’Italia e dell’Europa un’infrastruttura straordinaria come il supercomputer Leonardo al Tecnopolo". Fra i relatori, Carlo Cacciamani, direttore di ItaliaMeteo; Renzo Giovanni Avesani, amministratore delegato Leithà, Gruppo Unipol; il presidente di Ifab, Francesco Ubertini e Paola Manes, professoressa di Diritto Privato Unibo che ha ricordato come "le imprese della regione" siano "eccellenze che diffondono le politiche di sostenibilità a tutta la catena dei fornitori permettendo al modello di governance sostenibile di permeare la catena del valore". Presenti anche Maurizio Marchesini, Marisa Parmigiani, Vincenzo Colla, Carlo Cavazzoni, Matteo Mura e Gordon Mensah.