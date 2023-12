"Cambiamo il nome e intitoliamolo al genio di Guglielmo Marconi"

Ponte nuovo, nome nuovo. Così ieri mattina il sindaco di Sasso, Roberto Parmeggiani, ha ribadito la sua proposta di ribattezzare il ponte Leonardo da Vinci col nome di Guglielmo Marconi. Nulla da criticare al genio del Rinascimento, artista, inventore ed anche ingegnere, ma solo il desiderio di sottolineare l’altro genio, che proprio a Sasso Marconi ha dato il via alla rivoluzione dei moderni sistemi di comunicazione, celebrato già con la scultura di Zamboni e Bolzani ricollocata al centro della rotatoria.

"Il prossimo anno celebreremo i 150 anni dalla nascita e sarebbe l’occasione di intitolargli questo ponte-simbolo della città", ha detto Parmeggiani al termine del suo discorso.

Raccogliendo all’istante la disponibilità e l’assist del ministro Salvini che ha dato il suo via libera in diretta, avventurandosi anche in un paragone ardito: "Il ponte è qui e sono d’accordo sul fatto che la comunità locale debba decidere a chi intestarlo. Quindi va benissimo Marconi, così come andrebbe bene anche Zirkzee, visto quello di cui è stato capace ieri sera contro l’Inter", ha detto il ministro prima di dedicarsi ai selfie e alle foto di gruppo con i lavoratori del cantiere ai quali sono andati i ringraziamenti di tutte le autorità intervenute.