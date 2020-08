Loreno Rossi* La ripartenza è possibile con meno tasse, meno burocrazia, favorendo i consumi e nuove regole di mercato per rilanciare la piccola impresa. Quale situazione economica troveranno le imprese bolognesi del commercio, del turismo e dei servizi, dipendono da una serie di variabili. Dal lato delle entrate e dei fatturati, è scontato prevedere un...

La ripartenza è possibile con meno tasse, meno burocrazia, favorendo i consumi e nuove regole di mercato per rilanciare la piccola impresa. Quale situazione economica troveranno le imprese bolognesi del commercio, del turismo e dei servizi, dipendono da una serie di variabili. Dal lato delle entrate e dei fatturati, è scontato prevedere un calo delle presenze dei turisti e dei relativi consumi causa la pandemia, dipendono invece da decisioni dei soggetti pubblici riportare gli studenti universitari in città, fare rientrare il personale degli uffici pubblici sul luogo di lavoro e creare aspettative di fiducia per il futuro con relativo

miglioramento dell’indice di propensione al consumo. Dal lato delle uscite per le attività, molto dipende dalle decisioni della politica in materia di adempimenti burocratici e tassazione e, dopo tante promesse disattese, questa crisi può essere una occasione per mettere in pratica una forte riduzione della pressione fiscale e una reale semplificazione degli adempimenti. Se vogliamo mantenere attivo un tessuto di piccole e medie attività del commercio, del turismo e dei servizi in grado di offrire un servizio di prossimità e garantire vivibilità e sicurezza ai nostri territori, occorre rimettere in campo regole di mercato senza le quali la cosiddetta “mano invisibile” che dovrebbe garantire la concorrenza, favorisce le grandi piattaforme delle vendite online, delle consegne a domicilio, le rendite immobiliari dei grandi centri commerciali e le rendite

finanziarie a scapito del reddito da lavoro. Senza modifiche sostanziali in questa direzione, anche una moratoria di alcuni mesi sulla tassazione locale e nazionale, non sarebbe da sola in grado di rilanciare il ruolo economico e sociale delle piccole imprese.

* Direttore provinciale Confesercenti