Cambiare gli orari delle scuole per ridurre il traffico a Bologna: la proposta di Ascom

Bologna, 24 ottobre 2023 – Sì a una 'desincronizzazione' degli orari d'ingresso delle scuole, con un anticipo di ingresso per le elementari alle 7.45 e un posticipo per i ragazzi delle superiori alle 8.40. In più, sì al prolungamento degli orari degli uffici pubblici per "riorientarli alle esigenze delle imprese e dei cittadini". Sono queste due, le prime proposte dell'Ascom che nella sua sede di Strada Maggiore ha presentato i primi squilli dei commercianti per modificare il piano regolatore degli orari della città.

Traffico a Bologna, la proposta di Ascom per evitare ingorghi riguarda gli orari di scuole e uffici (FotoSchicchi)

Una volontà che viene dal passato e che ha sviluppato una strategia di lavoro precisa, attualmente il tavolo con l'amministrazione comunale sul tema è attivo e Ascom ha anche chiesto al Comune di allargarlo ad altri soggetti, come Tper.

Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli (FotoSchicchi)

"La Città 30 non ha scopi ambientalisti, a 30 o 50 all'ora non cambia niente - ha sottolineato il presidente Enrico Postacchini -, però è necessario che la città cambi mentalità, pensiamo si possa fare dando ai cittadini gli strumenti giusti. Le famiglie che hanno figli nella fascia d'età 0-11 vanno aiutate".

"Ci siamo già confrontati con il Comune, con l'assessora Guidone e con il direttore generale Montalto - ha detto invece il direttore Giancarlo Tonelli -, sono circa 55mila gli studenti che si muovono in città in quello spazio temporale, ci pare giusto rimodulare gli orari per evitare ingorghi. La nostra proposta è stata accolta con favore da tutti, vogliamo continuare a lavorarci per arrivare a una sperimentazione dal settembre del 2024".

