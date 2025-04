Cambiare Rotta protesta contro tagli e riarmo. Attivisti con le tende sul tetto di Matematica

Tre attivisti del collettivo Cambiare Rotta hanno ‘occupato’, ieri, il tetto del dipartimento di Matematica, in via Zamboni. I tre, con tanto di tenda, supportati da altri ragazzi del collettivo – riuniti in un’altra stanza della facoltà - sono saliti sul tetto per protestare contro politiche di riarmo europeo e tagli all’università. "Proprio oggi (ieri, ndr) – scrivono in una nota - continua il giro del Rettore nei dipartimenti, in cui cerca di tranquillizzarci dicendo che, nonostante i tagli va tutto bene". Tuttavia, per gli attivisti, le condizioni degli studenti sono "insostenibili", tra "aule sovraffollate, mense a prezzi lussuosi, studentati che cadono a pezzi, didattica scadente e borse di studio insufficienti al costo della vita in questa città". Gli attivisti additano il rettore Molari anche per non essersi "ancora espresso sul riarmo europeo, che significa adeguare l’Università, con tagli e riforme a tutto spiano, alle esigenze di guerra della nostra classe dirigente italiana ed europea". Da qui la chiamata alla lotta: "Il 4 aprile sciopereremo, e scenderemo in piazza alle 10 in piazza Verdi, mentre il 6 aprile saremo in piazza San Francesco alle 15 per opporci al riarmo europeo". La situazione a Matematica, che è rimasta tranquilla, è stata monitorata dalla Digos.