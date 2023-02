Cambio di appalto alla Bomi Proteste al magazzino Interporto

Un presidio a favore dei lavoratori dell’appalto di logistica davanti al magazzino Bomi Italia all’Interporto organizzato ieri dalla Filt-Cgil "per chiedere il rispetto delle condizioni economiche e contrattuali a seguito di un cambio di appalto". Abbiamo protestato - dicono - e inviato una nuova richiesta di incontro alle società coinvolte ed a tutti i soggetti istituzionali firmatari del Protocollo dell’Interporto. Riteniamo che non rispettare le procedure di cambio di appalto ed approfittarne per peggiorare le condizioni di lavoro siano comportamenti illegali, e quindi rientrino nel campo di applicazione del Protocollo". Nel dettaglio, spiega la Filt-Cgil, "il magazzino della società Bomi, trasferitasi da circa un anno nel sito di Bentivoglio, impiega circa 50 operai in appalto che preparano e spediscono prodotti generici per farmacie, alle dipendenze di varie società appaltatrici, una delle quali dal primo febbraio è stata sostituita . Per realizzare questo cambio di appalto la società appaltatrice uscente ha imposto a tutti i lavoratori di rassegnare le dimissioni con una promessa di assunzione presso un’altra società. I lavoratori sono quindi stati assunti con condizioni contrattuali peggiorative".