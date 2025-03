Cambio di contratto. Bomi, salari più alti

Buone notizie dall’Interporto di Bentivoglio. Al Bomi Group è stato sottoscritto dalla Filt Cgil di Bologna un accordo sindacale che impegna ad applicare il contratto nazionale del Trasporto Merci, Logistica e Spedizioni sottoscritto dai sindacati confederali di categoria. Bomi Group Spa, multinazionale leader della logistica biomedicale che si occupa di stoccaggio e distribuzione di dispositivi medici e farmaceutici, impiega in appalto lavoratori in molteplici società che si occupano di trasportare e consegnare. In precedenza, spiega la Cgil, i lavoratori erano pagati 6,37 euro lordi all’ora lavorando fino a 10 ore. Da ottobre, la Filt Cgil aveva riunito gli autisti in appalto per chiedere a Bomi di cambiare radicalmente sistema, e aveva avviato una lunga trattativa al fine di fare applicare il contratto. "I lavoratori hanno approvato l’accordo all’unanimità – spiega il sindacato –: grazie ad esso, le loro retribuzioni e i contributi aumenteranno di quasi il 40% rispetto al contratto pirata applicato in precedenza".