Cambio di gestione dopo 50 anni Chiude la pasticceria Savoia

"Usciti dal cinema Guazzaloca, negli anni ’70 i bambini e i ragazzi facevano la fila per venire a prendere una pizza al tegamino che sfornavamo a centinaia. Una pasta la vendevamo a 30 lire".

Sfoglia l’album dei ricordi Tiberio Savoia (sotto con i famigliari e il sindaco) che ha avuto la visita di tanti amici e numerosi colleghi nell’ultimo giorno di apertura del Caffè Pasticceria Savoia che ha gestito con la moglie Angela Solmi in via Predosa 4 di Zola Predosa.

"Siamo in questo stesso locale da più di 49 anni – ricorda – venne aperto nel febbraio 1974 dai miei genitori che lo intestarono a mia madre Maria Ferrari. Originari di San Pietro in Casale ci siamo trovati subito bene a Zola. Attiguo al bar c’è sempre stato il laboratorio di pasticceria. Nel negozio ci lavorava pure mio padre Rino e poi, insieme a me, anche mia moglie. Una volta subentrati, nel 1997 abbiamo cambiato ragione sociale". La pasticceria Savoia non chiude definitivamente. "È stata rilevata – confessa Tiberio Savoia – da un pasticciere professionista bolognese che ha intenzione di rimodernare interamente i locali". "Un negozio storico come la pasticceria Savoia – è stato il riconoscimento di Davide Dall’Omo, sindaco di Zola – non resiste quasi mezzo secolo se non ha la qualità alla base del proprio lavoro". E Norma Bai, assessora alle Attività produttive, ha aggiunto: "Doppia soddisfazione per Zola che alla tradizione dei Savoia in questa pasticceria si innesta l’innovazione di un giovane e affermato pasticciere". Esulta anche Mirella Brunelli, presidente locale di Confcommercio Ascom. "Tante le feste – ricorda – e gli eventi organizzati con la pasticceria Savoia. Tra le tante ricordo Una Notte d’Estate che teniamo ai primi di giugno".

Nicodemo Mele