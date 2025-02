Cambio in caserma, Di Meo comandante

Un giorno importante alla caserma dei carabinieri di San Giorgio di Piano. Nel presidio dell’Arma che segue i territori di San Giorgio e Argelato, i due sindaci, rispettivamente Paolo Crescimbeni e Claudia Muzic, sono andati a congratularsi col maresciallo ordinario Alessandro Di Meo che è ora è effettivo al comando della stazione. Ha preso il posto di Angelo Aliberti, di cui era vice comandante, che ora è alla Compagnia di San Giovanni. Di Meo, partenopeo 45enne, nel 2000 si è arruolato nell’esercito e ha partecipato alla missione di pace all’estero. Nel 2004 è, poi, approdato nell’Arma con grado di carabiniere. Fino al 2005 ha prestato servizio alla stazione carabinieri di Bologna Arcoveggio. Dal 2005 al 2010 è stato alla stazione di San Pietro in Casale. Nel 2015 è, poi, passato, nel ruolo sovrintendenti, alla stazione carabinieri della limitrofa Galliera. Nel 2018 è stato, infine, promosso maresciallo ed è approdato a San Giorgio di Piano. Proprio qui, nel marzo 2021, ha salvato un’anziana che era in arresto cardiaco fuori dalla caserma: le ha praticato le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari e per questo ha ricevuto un encomio semplice dal comando della legione carabinieri dell’Emilia Romagna. Soddisfatti i due primi cittadini, Crescimbeni e Muzic (nella foto): "Crediamo gli sia stato dato con merito questo importante ruolo che richiede competenza, conoscenza del territorio e degli interlocutori, oltre la gestione di un team. Crediamo farà un grande lavoro a favore delle nostre comunità in continuità con il precedente comandante, il luogotenente Angelo Aliberti".

Zoe Pederzini