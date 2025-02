Cambio in consiglio comunale. Pancaldi al posto di Mezzetti

Si mescolano le carte nel consiglio comunale di Medicina. La consigliera Laura Pancaldi ha preso il posto di Avio Mezzetti. Per lei si tratta di un ritorno: aveva già ricoperto questo ruolo nello scorso mandato, proprio insieme a Mezzetti e a Simona Quartieri.

Avio Mezzetti, che lascia per motivi personali, è stato una figura di riferimento per la sinistra medicinese, impegnato nel rafforzare e unire le diverse anime della sinistra locale. Dal 2013, quando ha dato vita alla lista SEL per il consiglio comunale, ha sempre lavorato per costruire un campo largo tra sinistra e centrosinistra. Si è poi attivato assieme ad Anpi per il referendum costituzionale del 2016, dando vita a un gruppo che poi, col nome Medicina Progetto Comune, ha sostenuto la candidatura di Montanari, portando Mezzetti in consiglio comunale col gruppo Centrosinistra e Sinistra Uniti. Nel 2024 è stato tra i fondatori di Sinistra Unita, il gruppo che ha riunito Medicina Progetto Comune, Psi e Avs, garantendo una presenza unitaria e solida nel consiglio comunale. Ora, con la scelta di lasciare il suo seggio a Pancaldi, ha voluto dare spazio al ricambio e alla crescita del gruppo, pur continuando a essere parte attiva della sua vita politica. Proseguirà, infatti, il suo impegno sia all’interno del gruppo, portando la sua esperienza, la sua visione di unità e dialogo con le altre forze politiche, e l’attaccamento ai valori che da sempre lo animano, sia nella Consulta territoriale di Villa Fontana.

Sinistra Unita ha dichiarato: "Ringraziamo Avio per tutto ciò che ha fatto in questi anni e per quello che continuerà a fare dentro e fuori dal gruppo. Il suo è stato un lavoro prezioso di ricucitura delle divisioni nella sinistra, che oggi ci permette di essere parte integrante del campo largo del centrosinistra e di contribuire al governo della città, portando avanti i nostri valori e le nostre battaglie. Avio ci ricorda ogni giorno che l’unità è la strada da seguire, senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, con la determinazione di perseguire i propri obiettivi e ideali".

z. p.