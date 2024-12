Camera, Bignami capogruppo di FdI: "Lascio il ministero dei Trasporti. Ora pronto a salpare per altre sfide"

Bologna, 3 dicembre 2024 – Il bolognese Galeazzo Bignami è il nuovo capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. Prende il testimone da Tommaso Foti, piacentino, che ieri poco dopo mezzogiorno ha giurato da ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, dopo il trasloco in Europa di Raffaele Fitto, neo vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. Bignami, figlio di Marcello, storico esponente missimo, è fedelissimo di Giorgia Meloni e ha all’attivo una lunga carriera politica nel centrodestra bolognese. Da anni è frontman dei meloniani emiliano-romagnoli e da viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti non ha lesinato strali all’amministrazione Lepore (dalla Città 30 alle grandi opere), mentre sull’alluvione è stato protagonista di polemiche accese con il Pd (e la Regione). Probabilmente anche per questo piglio aggressivo e per la vicinanza alla premier, Bignami ha superato i ’competitor’ interni Augusta Montaruli e Manlio Messina. L’elezione ufficiale a capogruppo sarà oggi alle 14, ma Bignami ha già fatto sapere che si dimetterà dal ruolo di viceministro ai Trasporti. "Due anni intensi, al governo guidato da Giorgia Meloni, in un ministero complesso e delicato dove ho affrontato tanti temi e tante questioni. Un’esperienza impagabile svolta sempre operando per il bene dei nostri territori e di tutti gli italiani. Ed ora pronto a salpare, per altre esperienze e sfide", scrive su Facebook. Ma prima, non è mancato un abbraccio virtuale a Foti: "Un vero uomo delle Istituzioni, orgogliosamente di destra, leale, capace, competente. Lo ricordo quando veniva a trovare mio papà, lui giovanissimo e io neanche 14enne, per parlare di politica, di destra... Un amico vero, una guida per tutta la nostra generazione e per me in particolare. Siamo nelle mani migliori". Per Bignami tante congratulazioni, dal senatore Marco Lisei alla capogruppo in Regione Marta Evangelisti ("passione e competenza"), all’eurodeputato Stefano Cavedagna, e qualche attacco social per la divisa da nazista indossata vent’anni fa a una festa e della quale si è più volte scusato.

ros. carb.