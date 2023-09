Camera di commercio. Veronesi presidenteper la seconda volta: "Dobbiamo crescere"

Valerio Veronesi è stato rieletto, per acclamazione, presidente della Camera di commercio di Bologna per i prossimi cinque anni, dal nuovo consiglio insediatosi nel pomeriggio a palazzo della Mercanzia, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. "Un progetto di intelligenza artificiale in ogni impresa".

Questa una delle sfide che il presidente Veronesi ha posto al centro del prossimo mandato. Perché, ha evidenziato nel suo intervento, "con lo scenario complesso che abbiamo attorno siamo costretti a crescere: nel dare più opportunità alle donne, nel diffondere una nuova cultura informatica, nell’innesto di nuove tecnologie, nell’efficienza e nell’ampiezza degli scambi e dei collegamenti, nel ricambio generazionale".

Ma soprattutto "crescere nelle dimensioni di impresa, perché solo con aziende più grandi, integrate e strutturate potremo combattere le difficili sfide che ci aspettano".

"Il 12 settembre, fra cinque anni, sarà martedì come oggi (ieri, ndr). Bene, noi oggi prendiamo l’impegno che per quella data ogni impresa bolognese dovrà avere realizzato o starà realizzando almeno un progetto di intelligenza artificiale. È una scommessa che siamo sicuri i nostri imprenditori raccoglieranno, perché l’intelligenza naturale ce l’hanno, l’intelligenza artificiale ce l’abbiamo qua a Bologna con il Tecnopolo. È un connubio che la Camera di commercio vuole stimolare", spiega Veronesi, che di fronte ai 25 nuovi membri del parlamentino della Mercanzia (sei le donne scelte per rappresentare le imprese), indica le priorità del mandato, che inizia in una delicata fase congiunturale, condizionata dalla guerra in Ucraina, inflazione e rialzo dei tassi di interesse. Il numero uno della Camera di Commercio ha poi fatto il punto sull’aeroporto respingendo il pressing degli industriali: "Il Marconi sta dando dei dati incredibili. E mantiene fede al business plan che ha fatto. È chiaro che i mesi estivi sono un po’ più piacevolmente difficili, ma possiamo dire di aver superato l’impatto in maniera abbastanza importante. Poi si può sempre migliorare. Questa nuova Camera di commercio e questa nuova giunta terranno Fiera e Aeroporto al primo posto in ogni decisione".

"Esprimiamo le più vive congratulazioni a Valerio Veronesi per la sua riconferma a presidente della Camera di commercio di Bologna e siamo orgogliosi che in questa prestigiosa carica venga confermato un imprenditore dirigente della Cna di Bologna". Con queste parole il presidente della Cna Bologna, Antonio Gramuglia commenta la riconferma del numero uno della Camera di commercio.

"Veronesi proviene dal mondo degli artigiani e delle piccole e medie imprese – aggiunge Gramuglia – ma ha saputo guidare la Camera di commercio nell’interesse di tutte le aziende, di qualsiasi dimensione e settore. Durante la sua presidenza ha dovuto affrontare crisi di carattere mondiale, prima il Covid poi la guerra in Ucraina: in questi anni la Cciaa ha però saputo sempre essere al fianco delle imprese e se il sistema economico bolognese ‘ha tenuto’ certamente una parte importante del merito ce l’ha avuto la Camera di commercio". Il nuovo Consiglio si riunirà lunedì 2 ottobre per l’elezione dei componenti la giunta camerale.