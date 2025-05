Camera Jazz. La Erj Orchestra rilegge i Change

Domani sera, alle 22, al Camera Jazz Music Club approda il nuovo progetto della ERJ Orchestra, che rende omaggio alle composizioni del gruppo Change con gli arrangiamenti originali di Roberto Rossi, Alfonso Santimone e Stefano Paolini.

I Change furono un gruppo molto attivo fra gli anni 80 e 90 di produzione italiana, e di base a Bologna ma che raggiunse livelli qualitativi al pari dei più famosi gruppi americani. Il primo album The Glow of Love fu realizzato nel 1980 tra Bologna e New York, con gli americani Luther Vandross e Jocelyn Brown come vocalists.