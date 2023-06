Camici e bossoli, l’affaire Scorolli

La vicenda deflagrò nel 2007 e sconvolse non solo l’Università e il Sant’Orsola, ma tutta la città. Il caso del professor Emilio Campos, per anni direttore della Clinica oculistica del Policlinico, morto nel 2019 a 70 anni, ricorda in alcuni aspetti la vicenda di Francesca Rescigno.

Campos fu minacciato con alcune buste contenenti proiettili e da due persone che entrarono nel suo studio: dopo quella visita decisamente sgradita, il prof girò per qualche tempo con la scorta. In quei mesi si svolgeva un concorso per professore associato di Oftalmologia all’Alma Mater e fra i candidati c’era Lucia Scorolli, allora responsabile dell’unità operativa di oftalmologia del Sant’ Orsola, moglie di Alberto Meduri, docente di oculistica sempre all’Unibo.

Le indagini della polizia portarono prima all’identificazione dei due autori materiali delle minacce, un broker marchigiano e un autotrasportatore torinese, e poi ai mandanti: Scorolli e Meduri. Il tutto perché Campos, secondo la coppia, osteggiava la candidatura di Scorolli (che poi non vinse). Meduri e Scorolli, così come gli esecutori, sono infine stati condannati (in appello due anni e due mesi a testa per gli oculisti) per quella vicenda che tenne l’ateneo e il Sant’Orsola per mesi sulle prime pagine dei giornali.