Camihawke sold out al Celebrazioni

Due date, entrambe già esaurite. ’Il saggio di fine anno’ di Camihawke arriva al Teatro Celebrazioni domani e martedì per un doppio appuntamento. Non c’è da stupirsi, d’altra parte visto che lo spettacolo – ideato da Camilla Boniardi e Show Reel Factory e prodotto e organizzato da Vivo Concerti – che la star dei social (1,3 milioni di follower) porterà in tour nei principali teatri italiani, ha già registrato molti sold out, continuando il successo del tutto esaurito delle date di ottobre.

Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, durante gli anni dell’università si rende conto di avere una spiccata passione per il web e inizia a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo diventa tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica.

Dello spettacolo, racconta: "Il saggio di fine anno è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione, e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto".

L’esperienza di Camihawke alterna la radio all’intrattenimento televisivo, e nel 2021 ha pubblicato con Mondadori il suo primo romanzo ’Per tutto il resto dei miei sbagli’ (Mondadori). nel libro, attraverso il filtro della narrazioen, racconta la difficoltà della giovane protagonista, che trova inaffrontabili anche le scelte più semplici: vivere è difficile, richiede impegno e sofferenza. E, soprattutto, non si raggiunge mai quella perfezione che per gli altri sempra facile, a portata di mano. E l’amore non aiuta poi troppo: anche lì, tante aspettative da soddisfare... Insomma, un giovane talento poliedrico che non ama però essere chiamata influencer: "Non so se influenzo qualcuno, il mio è un lavoro". Un lavoro che porta in scena con ironia e la capacità di essere lieve.