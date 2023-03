Camilla Malvasia e la fondazione del Garden Club

Nicoletta

Barberini Mengoli

Fiori, arte e tanti colori rappresentano il Garden Club Camilla Malvasia, fondatrice a Bologna, nel 1970, di questa vera e propria scuola di decorazione d’arte floreale occidentale.

In Inghilterra, la Malvasia, durante un periodo di studio, aveva frequentato dei corsi floreali, che là erano molto popolari; una volta ritornata trovò giusto restituire questo sapere anche agli altri.

Figlia di un nobile bolognese, Camilla Malvasia dalla Serra Tortorelli riuniva nel suo salotto letterario, in viale Gozzadini, decine di personaggi importanti che hanno fatto la storia della città, quelli stessi che l’aiutarono a costituire il Garden, allora il terzo in Italia. Nel tempo si è evoluto, oggi ha un centinaio di iscritti, e partecipa a tante iniziative, anche straniere, e ha realizzato due scuole: una di decorazione floreale occidentale (Siaf) e l’altra la Ohara di ikebana giapponese. L’intento è rimasto sempre quello: ossia far amare la natura con i suoi fiori, aprendosi però anche ad argomenti più ampi come quello che riguarda la protezione dell’ambiente e del riciclo. "Mi rendo conto – sottolinea Paola Bonora, presidente del Garden Club – che l’arte floreale rappresenti qualcosa di effimero perchè rispecchia la durata dei fiori, ma invece è proprio quell’enfatizzare la loro bellezza che significa esaltare la natura. A questo proposito abbiamo realizzato una convenzione con l’Orto Botanico di Bologna i cui esperti nei vari settori hanno trattato argomenti teorici sul valore della botanica e anche aspetti più pratici su come coltivare le orchidee, le piante grasse, le rose. Con le nostre socie facciamo molti viaggi per visitare giardini e conoscere realtà diverse, infatti fra poco visiteremo quelli della Lucchesia e del lago di Garda. Ora abbiamo iniziato a programmare l’evento di Natale al Baraccano, per noi il più importante dell’anno, che sarà dedicato ai colori della pace: i 7 colori della bandiera con installazioni monografiche e composizioni originali e ricche di fantasia".