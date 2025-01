Camion con targhe false. Per autotrasportatore scatta la denuncia

Le targhe false erano perfettamente sovrapposte a quelle originali, mediante l’utilizzo di fascette di plastica, con anche la possibilità di modificare le combinazioni alfanumeriche. A scoprire l’imbroglio, escogitato da un camionista di origine polacca, sono stati gli agenti della polizia locale Reno Galliera. La scoperta è stata fatta nel corso dei controlli alla circolazione stradale a San Pietro in Casale, nel

Bolognese. "Le targhe false - spiegano gli stessi agenti- erano relative a veicoli effettivamente in circolazione e quindi tali da potere ingannare facilmente in caso di controlli meno approfonditi". L’autotrasportatore è stato denunciato a piede libero per uso di atto falso. Le tre targhe fasulle sono state sequestrate, così come l’intero autoarticolato, perché utilizzato per commettere un reato.