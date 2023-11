Camion incastrato nel sottopasso ferroviario: si accartoccia e perde tutto il carico

San Lazzaro di Savena (Bologna), 2 novembre 2023 – Un camion si è incastrato in un sottopassaggio, perdendo il carico sull’asfalto. A San Lazzaro la polizia locale ha chiuso temporaneamente al traffico la via Castiglia per l’autoarticolato che è rimasto incastrato e poi si è come ‘accartocciato’ per riuscire a uscire.

Stando alle prime informazioni il mezzo, infatti, avrebbe provato a transitare sotto alla ferrovia nel sottopassaggio alto tre metri, come ampiamente segnalato da cartelli, avendo però un carico ben più alto.

Il mezzo è dunque rimasto incastrato e per poco è stata scongiurata la rottura del ponte su cui corre la linea ferroviaria, che per fortuna non ha subito danni. Sul posto ci sono gli agenti della Pl e i vigili del fuoco.