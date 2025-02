Camion sovraccarichi e auto senza assicurazione, raffica di multe

Sanzioni senza sosta della polizia locale Reno Galliera nei confronti degli autotrasporti.

Come rende noto il comando: "Nuova giornata dedicata all’attività di controllo specifico sull’autotrasporto, svolta lungo la provinciale Saliceto, in Comune di Castel Maggiore. Complessivamente sono stati controllati 15 autocarri, 9 di questi sono stati anche sottoposti a pesatura con le pese mobili in dotazione al nostro Comando: 7 sono risultati in sovraccarico, alcuni con livelli particolarmente rilevanti e di conseguenza pericolosi. Undici le sanzioni complessive rilevate, tra cui un autocarro risultato privo della revisione. Durante l’attività e anche grazie al vicino portale Targasystem, i nostri colleghi hanno anche potuto individuare tre auto circolanti senza l’assicurazione e cinque senza revisione. Una di queste circolava nonostante fosse stata sospesa dalla circolazione proprio per omessa revisione già sanzionata: il veicolo è stato così sottoposto a fermo amministrativo".