"Camminare l’antifascismo", è il titolo del libro del giornalista Lorenzo Guadagnucci di QN che, uscito nel 2021 per le Edizioni del Gruppo Abele, sarà presentato oggi pomeriggio alle 16,30 nel Centro sociale Pedrini di Crespellano-Valsamoggia (via Togliatti 5f). Guadagnucci sarà intervistato da Forte Clò dell’Anpi di Crespellano. I soci di questa associazione leggeranno brani del libro. Nel volume Guadagnucci ripercorre le strade dei partigiani e le stragi di civili della Seconda Guerra Mondiale attraverso le storie di un piccolo gruppo di donne, uomini e ragazzi che aveva partecipato a una Camminata per la pace da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema. Nipote di Elena Guadagnucci, morta a 43 anni nella strage di Sant’Anna di Stazzema, Guadagnucci è figlio di Alberto, scampato allo stesso eccidio.