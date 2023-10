Camminata degli Angeli a Castel San Pietro: Boom di Partecipanti

Grande partecipazione con ben 50 persone presenti alla ’Camminata degli Angeli’, che si è tenuta nell’ambito del progetto ’Be In Wonderland – Culture Sport Nature in Imola area’ edizione 2023. Sono già aperte le prenotazioni per partecipare alla seconda esperienza castellana di questo progetto, in programma sabato 14 ottobre dalle 15,30 alle 18,30. Anche in questo caso il percorso è facile e adatto a tutti, la partecipazione è gratuita, ma limitata a un massimo di 50 persone con prenotazione obbligatoria da effettuare entro le 14 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Castel San Pietro Terme ai numeri 051 6454112 - 159 – 150 oppure via mail all’indirizzo ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it. Il punto d’incontro è alle 15,15 sotto il Palazzo dell’ex Pretura. Si parte alle 15,30 e si cammina lungo un percorso ad anello alla scoperta della storia delle acque castellane con visita al Parco Lungo Sillaro, al Laghetto Scardovi, al Golf Club Le Fonti, al Parco delle Terme di Castel San Pietro e al Gazebo delle Terme, recentemente restaurato. L’antica edicola dell’acqua sulfurea è stata riportata alla sua struttura originaria. La conclusione è prevista alle 18,30. L’edizione 2023 di ’Be In Wonder Land – Culture Sport Nature in Imola area’ mira a valorizzare e a scoprire le tradizioni, i luoghi, la cultura e le produzioni tipiche del Nuovo Circondario Imolese.