Camminata dei Bregoli, i podisti risalgono il Colle

Ritorno alla grande dopo gli anni della pandemia per la tradizionale passeggiata ‘su e giù per i Bregoli’: che ieri con la complicità del bel tempo ha fatto il tutto esaurito lungo il ripido sentiero che risale il versante orientale del Colle della Guardia fino al santuario della Madonna di San Luca. Una densità di frequentatori che non è sfuggita neppure a don Vittorio Fortini, già parroco di Riale, che nell’omelia della messa mattutina ha notato che "Ieri e oggi sembra che buona parte dei bolognesi abbiano deciso di andare a fare visita alla Madonna di San Luca". Ai bolognesi ieri si sono aggiunte alcune centinaia di casalecchiesi e anche tanti provenienti dalla vallata del Reno e da altri territori, che fin dalle otto del mattino hanno affollato il sagrato della chiesa di San Martino che quest’anno è diventato il ‘campo base’ della manifestazione organizzata da Proloco Casalecchio Insieme.

Poco prima delle 9 il parroco don Roberto Mastacchi ha salutato i presenti, invitato alla preghiera e dato la benedizione alla passeggiata e a tutti i presenti, tra i quali il sindaco Bosso e il presidente di Proloco Alessandro Menzani. Non è mancata la colorita esibizione dei salami appesi alle stanghe (foto grande) prima di essere destinati all’affettatrice e da quel momento si è sviluppato un lungo e ordinato serpentone di podisti hanno risalito il versante percorrendo il sentiero punteggiato dalle quattordici stazioni della Via Crucis. Prima tappa: sosta al punto panoramico davanti alla ‘Pietrabregoli’ con il punto di osservazione guidato alla vista sulla valle del Reno, e poco dopo al altra sosta punto ristoro della Polisportiva Masi. Quindi l’arrivo alla Basilica di San Luca con visita all’icona della Madonna cara a tutti i bolognesi e casalecchiesi, e rientro nel piazzale della Chiesa di San Martino dove i volontari di Casalecchio Insieme hanno offerto il classico spuntino pasquale: uova sode, pane, salame e Pignoletto. Tutti generi di conforto offerti dai sostenitori dell’iniziativa che quest’anno ha avuto una dedica speciale: quella a Davide Amadei, scenografo e costumista bolognese morto pochi giorni fa e che negli anni scorsi aveva collaborato ad una memorabile manifestazione dedicata al rapporto tra Casalecchio e il tortellino.

g.m.