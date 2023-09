Camminata notturna contro l’Alzheimer

"Muoviamoci insieme… ermiamo l’Alzheimer!". Questa sera, dalle 20.30, a San Pietro in Casale, il centro del paese, le vie limitrofe ed il centro sportivo Ernesto Faccioli, saranno animati dalla Camminata Notturna per i malati di Alzheimer. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione Ama Amarcord OdV di San Pietro a conclusione del progetto Argento Vivo vincitore del bando della "Fondazione Roche". Questo progetto, realizzato con AFAM di Macerata, ha visto impegnati per ben nove iniziative di formazione, socializzazione ed inclusione ha come obiettivo la nascita di un cammino che porti a "San Pietro in Casale città Amica della Persona con demenza". ll ritrovo per la camminata è previsto per le 20.30 in piazza dei Martiri.