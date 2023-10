Camminata per la Salute a Bentivoglio: Una Giornata all'Oasi La Rizza

’Camminata per la Salute’ in programma sabato a Bentivoglio. Con ritrovo alle 14 al centro sociale in piazza Pizzardi, alle 14.30 parte la cammina in compagnia sino all’oasi naturalistica "La Rizza". Alle 15.45, dopo un mini-ristoro, si terrà la misurazione della pressione arteriosa, con rilievo delle misurazioni corporee e consulto cardiologico. Nel frattempo verranno date informazioni su: ictus cerebrale e quali sono i fattori di rischio, come si riconosce, come si cura e come si può prevenire; alimentazione e rischio cardiovascolare. Interverranno: Erika Ferranti, sindaco di Bentivoglio, Gianfranco Tortorici, presidente Associazione Bentivoglio Cuore, primario di Cardiologia all’ospedale di Bentivoglio, Simona Malservisi, responsabile Stroke Care – U.O.C geriatria all’ospedale Bentivoglio, Laura Guidetti, biologa nutrizionista.