Una camminata tra sport e fede: la ‘Run for Mary’ ha attraversato la città

Bologna, 31 maggio 2025 – Si è svolta stamattina la ’Run for Mary’, la camminata ludico-motoria di cinque chilometri aperta a tutti, che ha attraversato le vie del centro storico. I podisti si sono ritrovati in piazza Santo Stefano e hanno concluso la camminata nel cortile dell’Arcivescovado.

La ’Run for Mary’ è un’iniziativa proposta dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane e dal Comune di Bologna in collaborazione con realtà sportive, associazioni, enti e istituzioni in occasione della Visita in città della Madonna di San Luca.

La partenza della camminata da piazza Santo Stefano

Martedì 3 giugno alle 11,30 in via de’ Chiari l’Arcivescovo parteciperà all’inaugurazione di tre affreschi di Madonne con il Bambino, restaurate con il progetto ’P’Arte la Run’ della ’Run for Mary’ promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero insieme ad altre realtà.