Camminate, letture e show

Oggi il Comune di Molinella, in collaborazione con l’istituto comprensivo, il comitato genitori e il coro delle rondinelle, organizza una mattinata dedicata alle donne. L’evento partirà dal Parco delle Mondine con la deposizione di un fiore a ricordo del lavoro di tante donne delle nostre terre mentre le bambine delle Rondinelle intoneranno un vecchio canto delle risaiole. Attraverso una camminata per il paese, accompagnate dalle volontarie del Pedibus, si giungerà all’Auditorium, dove le bambine delle quarte e quinte racconteranno le vite di donne famose nella storia e nell’attualità. La mattinata continuerà con tante donne di Molinella che si racconteranno sul palco: insegnanti, nonne, sportive, in divisa, straniere e italiane. Sarà l’8 marzo anche per le bimbe e i bimbi, in biblioteca, con letture di pagine che parlano dell’emancipazione femminile.