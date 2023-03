Cammino dei Brentatori, la cena dei Lions ’disegna’ la nuova mappa

Si allarga il fronte dei sostenitori del cammino "La Via dei Brentatori". Ultimi in ordine di arrivo il Lions Club Bologna Valli Lavino e Samoggia e il Lions Club Zola Predosa che, qualche sera fa, a sostegno di questo cammino hanno organizzato un incontro nell’agriturismo Borgo delle Vigne della Cantina Bagazzana di Carlo Gaggioli, l’ex veterinario e ora vitivinicultore che, a quasi 93 anni, si batte in tutte le sedi per vedere riconosciuto questo cammino che abbraccia la storia, la cultura e anche l’economia che un tempo animavano tutte le comunità dei Colli bolognesi tra la città e i centri abitati di cittadine come Zola Predosa, Monte San Pietro, Valsamoggia, Sasso Marconi e Casalecchio.

Tra gli oltre 50 invitati all’incontro dei Lions erano presenti Maria Grazia Palmieri, Maestro (ossia: presidente) della Compagnia dell’Arte dei Brentatori, Davide Dall’Omo, sindaco di Zola, con tre assessori (Norma Bai, Giulia Degli Esposti e Matteo Badiali), Monica Cinti, sindaco di Monte San Pietro e delegata al Turismo per l’unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia, Milena Zanna, vice sindaca di Valsamoggia, Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna, Fabio Mauri dell’associazione Succede Solo a Bologna, Alessandro Geri del Club alpino italiano e il padrone di casa, Carlo Gaggioli. "I Lions – ha rivelato Franco Monterumisi, presidente del Club Bologna Valli Lavino Samoggia – hanno raccolto almeno duemila euro per la stesura e la stampa della mappa de La Via dei Brentatori che sarà pronta nei prossimi mesi, quando il cammino sarà ufficialmente inaugurato. La nostra azione è stata quella di fare rete tra le amministrazioni comunali e le associazioni presenti sul territorio con un solo obiettivo: promuovere il benessere delle comunità". "Il cammino dei Brentatori – ha ricordato Gaggioli – risale al 1250 ed è l’unico che è stato certificato dai documenti d’archivio".

"Stiamo affinando il percorso – ha aggiunto Geri del Cai – specie dopo la frana di Monte Rocca". "Oggi la nostra Confraternita – ha sottolineato la presidente Palmieri – conta su tanti ’trebbi’, sezioni staccate, che si trovano anche in Oregon (Usa), Finlandia e Svizzera". Per il sindaco Dall’Omo la Via dei Brentatori costituisce l’identità di chi vive sui Colli bolognesi. "E allora – ha sottolineato – i comuni di questa zona non possono fare che da volano di tutte le idee e le iniziative che puntano a far conoscere la cultura e le bellezze di nostri territori". "Nella nostra zona – ha ricordato la sindaca Cinti – sono tante le perle sparse e unite da un unico itinerario che è proprio la Via dei Brentatori, un cammino di 42 chilometri, adatto alle famiglie che possono tornare a casa dopo 2-3 giorni, prendendo il treno a Bazzano". Mauri di Succede Solo a Bologna ha assicurato che entro l’estate ci sarà il taglio del nastro della Via dei Brentatori.

Nicodemo Mele