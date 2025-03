Campa crede nella scuola. Un’alleanza per il futuro

"Il campionato di giornalismo contribuisce allo star bene insieme" e per questo è "una competizione formativa". Campa, la Cassa nazionale assistenza malattie professionisti artisti e lavoratori autonomi, abbraccia la nostra manifestazione rivolta ai lettori più piccoli che porta nelle aule scolastiche la buona informazione attraverso la lettura e la stesura di pagine di giornale. È stato uno ‘sposalizio’ naturale quello tra Campa e il progetto, che "rientra nelle nostre finalità – sostiene il presidente Federico Bendinelli (nella foto) – e nei valori per cui lavoriamo". E cioè "Solidarietà e tutela di tutte le attività di prevenzione e cura delle malattie – scandisce –. Garantiamo a chiunque di stare bene e di proteggersi. Come un’azione di sensibilizzazione rispetto a quelli che sono i problemi delle persone, in modo che evitino comportamenti contrari a una conduzione responsabile della vita".

L’iniziativa, "non solo permette ai nostri ragazzi di intervenire in alcuni ambiti sociali della salute, ma li incentiva ad affrontare questi problemi, in vista di un domani che li vedrà protagonisti". E tutto ciò che riguarda le nuove generazioni, significa "futuro". E attraverso questa sana competizione, "che stimola tutti gli studenti a esprimersi – afferma Bendinelli –, e dalle varie idee che verranno fuori dagli elaborati, si potrà trarre un quadro complessivo unitario che porterà alla risoluzione di obiettivi comuni".