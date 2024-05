Campa, un anno positivo: "Diecimila nuovi iscritti"

"Bologna è il cuore di Campa e non potevamo scegliere luogo migliore per riunirci". Il presidente Federico Bendinelli accoglie così i soci della mutua sanitaria per l’Assemblea generale ordinaria, in una cornice a dir poco "perfetta": la terrazza Bernardini dello Stadio Dall’Ara. Qui, ieri mattina, Campa ha presentato il bilanco di esercizio e sociale del 2023, un’annata di crescita e di successo, "assolutamente positiva, nella quale abbiamo raggiunto i nostri obiettivi – spiega Bendinelli (foto) –. Abbiamo addirittura superato le previsioni degli introiti, perché c’è stato un forte incremento associativo, il più forte della storia di Campa". Nel dettaglio, a chiusura del 2023, tra nuovi ingressi e cessazioni, "abbiamo registrato un saldo positivo di oltre diecimila nuovi soci – continua il presidente –. Un bilancio positivo, nonostante siano aumentati i costi sanitari: questo vuol dire che abbiamo sopperito alle esigenze degli assistiti nel migliore dei modi, e questo dimostra che è stato compiuto il compito sociale di Campa". Che conta oltre 70 mila assistiti, 17,5 milioni di erogazioni sanitarie e, in più, la raccolta dei contributi associativi e sanitari svetta a circa 20,6 milioni di euro, con un incremento del 7%.

Nelle iscrizioni, l’incremento è del "18% – illustra il direttore Massimo Piermattei –, un risultato straordinario. Campa, poi, ha restituito oltre l’85% dei contributi raccolti a favore degli assistiti sia in termini di rimborsi sia in prestazioni di forma diretta". In ambito sociale, invece, "le prestazioni che offriamo sono servizi fruibili a tutti gli assistiti, a prescindere dalla disponibilità economica – continua Piermattei –. L’obiettivo di Campa è facilitare l’accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie a costi calmierati, quindi la funzione sociale è di grande inclusione".

La mutua è presente sul territorio, e la scelta di riunire allo stadio gli associati ne è una dimostrazione. "Come Campa quest’anno siamo stati vicini al Bologna fc, ed è stata un’intuizione positiva – dice Bendinelli –. Campa è una società no profit, con scopo assistenziale. Una realtà istituzionale, in particolare del territorio bolognese. È importante insistere sul nostro ruolo sociale, per distinguerci da altre attività che invece hanno scopo di lucro". E per il 2024, "prevediamo un incremento di circa un milione", sostiene il presidente, mentre per Piermattei, "l’obiettivo è arrivare a 80 mila assistiti". L’assemblea si è conclusa con l’esibizione del pianista Pietro Fresa. "Campa mi ha sostenuto – conclude Fresa –. È per me un onore suonare qui, uscendo tra l’altro dagli spazi tradizionali della musica".

Mariateresa Mastromarino