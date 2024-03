Campagna contro plastica e rifiuti. Incentivi per imprese e famiglie

’Essenziale, ovvero scelte sostenibili che durano nel tempo’. Con questo slogan il comune di San Lazzaro ha scelto di promuovere i progetti per la riduzione dei rifiuti, plastica in primis: una serie di servizi rivolti ai cittadini e alle attività produttive che potranno essere coinvolti a partire dalle prossime settimane in progetti sperimentali oppure addirittura ricevere incentivi economici a fronte di scelte virtuose. Il primo progetto sarà rivolto alle attività di somministrazione di cibi e bevande, dai bar alle pizzerie, alle gelaterie, che hanno svuppato un’attività di asporto, alle quali grazie a un finanziamento Atersir di 25mila euro verrà offerta la possibilità di sperimentare gratuitamente l’uso di contenitori per l’asporto riutilizzabili.

Attraverso l’adesione al bando in pubblicazione dal titolo ‘Vendiamo il contenuto e non il contenitore’ una ventina di attività potranno utilizzare per un anno gratuitamente i contenitori e un sistema di gestione che consentirà al cliente di portarseli a casa e di restituirli dopo l’uso all’esercente entro una settimana dall’utilizzo, in modo da poter essere riutilizzati.

Il progetto avrà una sezione dedicata anche la grande distribuzione e per i centri sociali che producono pasti.

Per le famiglie con bambini il Comune promuove invece un incentivi per promuovere l’uso dei pannolini lavabili: a chi opterà per questa scelta verrà rimborsato il 75 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto fino ad un massimo di 150 euro. Uno sconto del 20 per cento sull’ammontare della Tari verrà effettuato invece a coloro che aderiranno al compostaggio domestico richiedendo al Comune una compostiera.

Completamente gratuito è invece il servizio di biotriturazione a domicilio: coloro che hanno un giardino, aderendo all’iniziativa, potranno usufruire i loco della triturazione degli scarti delle potature che potranno essere riutilizzati come compost.

Secondo la stessa filosofia del contrasto al monouso, sarà possibile per i residenti di San Lazzaro della stoviglioteca: circa 400 coperti, con piatti, bicchieri e altri contenitori che possono essere utilizzati per feste private

"L’impegno del comune di San Lazzaro nei confronti della riduzione dei rifiuti prevede accanto alla realizzazione di spazi come il Centro del riuso da poco inaugurato e il progetto And Circular dedicato al riuso dell’abbigliamento a Casa Bastelli una serie di iniziative pensate per favorire azioni virtuose - sostiene l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli - . Obiettivi importanti come questi si raggiungono infatti solo con l’impegno di tutti gli attori sociali e con uno stimolo preciso da parte dell’Amministrazione nel proporre e sostenere iniziative coerenti".