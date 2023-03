"Campagna elettorale coi soldi dei cittadini"

"Tagliano i servizi e spendono, però, un’esagerazione per la comunicazione. Curioso e spiacevole". Queste le parole dell’opposizione di Pianoro Civica contro i fondi a loro parere esagerati stanziati dal Comune per la comunicazione quando altri servizi non sono stati finanziati, ma anzi privati di fondi.

A parlarne sono i due consiglieri civici Luca Vecchiettini (ex Lega) e Pierluigi Rocca (ex M5S): "Venticinquemila euro. Questa è la cifra che il Comune di Pianoro ha stanziato in più rispetto all’anno scorso per la comunicazione del sindaco e della maggioranza. Un’assurdità se si pensa che sono stati invece confermati i tagli ai servizi, in primis dell’illuminazione pubblica, a scapito della sicurezza, e le aliquote, tra cui Imu e Irpef, tra le più alte dell’intera Città Metropolitana". I due, poi, aggiungono: "Come Pianoro Civica abbiamo proposto di spostare quelle risorse sul noleggio di fototrappole per il contrasto all’abbandono dei rifiuti e per dare contributi alle tante associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio, in particolare per l’inclusione di persone con disabilità. Purtroppo il nostro emendamento è stato bocciato dal Pd, per il quale, evidentemente, la lotta al degrado urbano e l’associazionismo valgono meno della propria campagna elettorale. In più, anche sull’illuminazione siamo in attesa dei dati dell’effettivo presunto risparmio".

A replicare è la prima cittadina Franca Filippini: "Si tratta, nello specifico, di 15mila euro per un addetto stampa comunale e di 10mila per ripartire con la stampa del periodico comunale ‘Pianoro Informa’. Sull’addetto stampa mi sento di sottolineare quanto sia fondamentale avere persone che comunichino le novità del territorio e le informazioni da parte dell’amministrazione con comunicati e tramite social. Ci sono sempre state due persone in organico in quest’ufficio: una è andata in pensione e andava sostituita. Il ritorno del periodico comunale mi è stato sollecitato da tanti cittadini che, spesso senza tecnologie, vogliono essere informati sulle novità grazie al giornalino che viene recapitato a domicilio. Su questo abbiamo investito 10mila euro stando larghi".

Zoe Pederzini