Campagna: food influencer: "Non temere alcun alimento. Nemmeno i carboidrati"

"Non dobbiamo avere paura di nessun tipo di ingrediente o alimento, perché è la quantità quella che conta". Parola di Davide Campagna, founder e ideatore di Cotto al Dente, ‘padre’ di una community che sui social si snoda tra benessere, sana alimentazione e attività fisica. Il food influencer da oltre 800mila follower, intervistato dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, è stato ieri l’ospite più atteso della prima giornata a Casa Carlino. Una chiacchierata, con l’interazione attiva anche del pubblico, che parte dall’ultimo libro scritto dall’influencer ‘Universo e Benessere’.

Campagna, cosa intendiamo per benessere?

"È un concetto astratto che diventa personale sulla base di ciò che piace a ogni singola persona, proprio per questo il benessere racchiude molte cose. È fondamentale trovare la versione migliore di ciò che consideriamo benessere".

Come ci si riesce?

"Partendo dalla base, ossia da ciò che ci piace e ci fa stare bene, interrogandoci su qual è la nostra più grande passione. Attenzione, perché anche ciò che è più lontano dal ‘benessere’ può nascondere una chiave sana da cui partire. Il mio consiglio è quello di seguire sempre le proprie passioni".

Una delle sue è correre, corretto?

"E pensare che da piccolo odiavo correre (ride, ndr). Nel 2013 mi sono rotto il crociato e ho smesso di fare attività. In quel periodo sui social ho visto un post della maratona di New York: mi sono operato e ho iniziato a correre, diventando un maratoneta. La maratona non rappresenta solo la competizione, ma un percorso di vita formativo: ecco, la maratona è il nostro obiettivo immenso e finale, ma dobbiamo darcene anche di intermedi".

Un’attività salutare che consiglia?

"Camminare è l’attività migliore che si possa fare, perché fa bene a cuore e mente. Fare anche solo due passi in pausa caffé produce effetti positivi".

Un consiglio per chi sta spesso seduto?

"Ci sono esercizi semplicissimi che si possono svolgere tranquillamente anche dalla scrivania, attivando la circolazione".

E per chi inizia da zero?

"Pensate che la maggior parte delle persone smette di allenarsi proprio perché si fa male. È importante andare per gradi, iniziando senza pesi e impiegando al massimo gli elastici. Poi si deve andare avanti pian pianino. Non si possono fare diete estreme, così come attività di sforzo estreme".

A proposito di diete: ci sono alimenti nocivi?

"Non dobbiamo aver timore di nessun ingrediente e iniziare a fare circolare nelle nostre vite la domanda: ‘Quanto ne mangio?’. Non esistono alimenti cattivi, ma ciò che conta è la quantità. Se pesassimo tutto ciò che mangiamo, saremmo dei piccoli chimici, invece dobbiamo imparare a conoscere il nostro corpo".

Cosa pensa del carboidrato?

"Molti lo temono, ma vi svelo un segreto: si può dimagrire anche mangiando i carboidrati. Io cerco di variare la loro fonte, dalla pasta al riso e optando anche per i cereali: quando assumiamo questo ingrediente conta molto di più il condimento che il carboidrato in sé, che non deve essere magro, ma bilanciato".

Ci consiglia due cene salutari?

"Le mie ricette spesso arrivano dai miei viaggi, quindi ve ne consiglio due del mio libro: curry, fatto da me, gamberi e verdure oppure un risotto con le fave". m. m.