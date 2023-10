Campagna informativa in cinque lingue

La sigla Cau sta per Centro di assistenza e urgenza. Si tratta di strutture territoriali (a regime almeno una per ogni distretto sanitario) aperte h 24 sette giorni su sette con equipe medico infermieristiche adeguatamente formate. Il bacino di utenza è tra i 35.000 e i 75.000 abitanti. L’obiettivo è alleggerire i pronto soccorso perché sui Cau saranno dirottati i casi di bassa gravità. La regione Emilia-Romagna farà partire il primo novembre una campagna di comunicazione in cinque lingue (italiano, inglese, francese, arabo e cinese), con tanto di Faq per rispondere ai dubbi dei cittadini.