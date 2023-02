Campagna per Cospito I collettivi in piazza in solidarietà alla causa anarchica

zdi Nicoletta Tempera "Lo Stato è uno solo. Noi siamo tanti e imprevedibili". Si concludeva con un avvertimento il volantino distribuito venerdì dagli anarchici in protesta sotto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e poi fuori dal carcere minorile del Pratello. Così imprevedibili da occupare, la mattina dopo il corteo, un negozio di proprietà dell’Acer in via Zampieri, in Bolognina, già invaso nel giugno 2014 dai soliti noti dell’allora Aula C. Quasi dieci anni dopo, sgomberati prima dallo spazio storico di palazzo Hercolani, poi dal capannone di Cesare Ragazzi ribattezzato ‘La rage’, quindi dall’Xm24 di via Fioravanti e infine dalla breve esperienza dell’ex Mercatone uno di via Stalingrado, gli anarchici in cerca di casa sono ritornati in via Zampieri, nel segno della continuità - hanno ribattezzato ancora lo spazio ‘Acerchiata’, in un ovvio gioco di parole tra Acer e il simbolo anarchico -, ma anche dei tempi e delle sigle che cambiano. Ieri erano Aula C, oggi sono ‘Infestazioni’. Dietro le sigle, molte delle stesse facce e qualche volto nuovo. Intorno, la solidarietà e spesso l’unità d’intenti di alcuni collettivi studenteschi antagonisti, come Cambiare Rotta e ancora di più il Cua, che venerdì ha manifestato con gli anarchici in corteo contro il regime di...