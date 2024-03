Campagne e ritratti persicetani nella mostra di Maria Brusaferro

Campagna e ritratti. Sono i temi della mostra di acquarelli, aperta al pubblico fino al prossimo 3 aprile, che la pittrice persicetana Maria Brusaferro, in arte ‘Bruma’, ha allestito nella saletta espositiva della ‘Officina del gusto’ in via Catalani a San Giovanni in Persiceto.

Sono esposti 13 dipinti originali, realizzati durante il biennio 2022 - 2023, in una carrellata di paesaggi campestri, tra fiori e giardini ("L’albero di Giuda", "Dopo la pioggia", "C’est la vie", "Il santuario delle Budrie", "Giugno persicetano", "Girasoli all’imbrunire", "Villa Paleotti a Osteria Nuova"); e di ritratti ("La signora Laura", "Pippo l’architetto", "Loris l’edicolante", "La questua", "Malinconia"). Completa l’esposizione lo "Studio per la pubblicità di un amaro", persicetano naturalmente.