Bologna, 600 rintocchi di campana per non dimenticare i migranti morti in mare

Bologna, 6 luglio 2023 – La campana della Torre dell’Arengo suonerà in Piazza Maggiore per ricordare i migranti morti in mare. Oggi, giovedì 6 luglio, a partire dalle 18.30 seicento rintocchi riecheggeranno per la città in ricordo dei seicento migranti annegati in mare il 15 giugno e di tutte le stragi del mare.

"600 colpe di campana", così s'intitola l'iniziativa, è un’azione silenziosa artistica, civile ed anche spirituale, ideata da Alessandro Bergonzoni e che il Comune di Bologna ha accolto mettendo a disposizione la campana più simbolica della città.

Il Campanazzo o Campanone della Torre dell'Arengo, così è chiamato il campanile civico di Bologna, infatti suona solo in alcune occasioni. Sul finire del Duecento la vecchia campana suonava per chiamare i bolognesi a raccolta in caso di guerra. Tra gli eventi in cui ha risuonato, la caduta del fascismo il 25 luglio 1943 e la liberazione di Bologna - il 21 aprile - dai tedeschi con la fine della Seconda Guerra Mondiale, tradizione che ancora viene mantenuta ogni 21 aprile. La suonata di oggi sarà a cura dell'Unione campanari bolognesi.