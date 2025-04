Campanile ristrutturato, oggi la visita guidata al gioiello romanico dell’Appennino

Una visita guidata alla chiesa romanica di Santa Maria Assunta di Gabba, Lizzano in Belvedere (a sinistra), definita dal critico bolognese Giuseppe Rivani "il gioiello del Romanico appenninico". A proporla, per oggi alle 16, è il gruppo studi locali Capotauro, per la fine dei lavori di ristrutturazione al campanile. La visita sarà a cura di Alessandra Biagi, storica del gruppo, che condurrà i partecipanti alla scoperta dei tesori di una delle chiese più ricche di storia dell’Appennino. Le origini dell’edificio risalgono, con ogni probabilità, al XI-XII secolo, sebbene il più antico documento che ne attesta l’esistenza risalga al 1425. L’abside è impreziosito da due cicli di affreschi del XIV-XV secolo dedicati alla Madonna della Cintura e a San Rocco e San Sebastiano. La visita sarà a offerta libera per coprire le ultime spese del restauro della seicentesca torre campanaria, in collaborazione con l’associazione locale Pasa de Gaba.

f. m.