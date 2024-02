Campeggi e le famiglie senatorie

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Mercoledì scorso, all’Archiginnasio è stato presentato il volume "Campeggi Storia Genealogia e Iconografia", curato da Giuliano Malvezzi Campeggi, volume che sottolinea anche l’aspetto europeo della Famiglia bolognese. Questo libro è il sesto della collana le Famiglie Senatorie di Bologna che ha già contato la storia dei Malvezzi, Ranuzzi, Magnani, Bolognini, Pepoli e ora Campeggi. Il curatore si dichiara molto soddisfatto nell’aver evidenziato un grande interesse da parte delle nostre istituzioni che individuano in questi libri l’importanza di mettere in risalto le radici storiche cittadine. Dello stessa opinione è l’assessore regionale alla cultura che, oltre ad aver scritto l’introduzione al volume, durante la presentazione ha aggiunto: "Spero che i documenti contenuti nel testo si possano digitalizzare e che questa collana continui, perché d’ora in poi non si potrà più prescindere da queste importanti documentazioni". Il volume descrive nella prima parte la storia dei Campeggi e del suo feudo, nella seconda il castello di Dozza nell’arco cronologico di 800 anni, dal 1200 quando si hanno le prime notizie della famiglia, ai giorni nostri. Le epoche più antiche sono delineate da Paola Foschi dal castello di campeggio nell’Apennino, all’arrivo in città della famiglia come nobili di contado e alla crescita economica e sociale dei suoi esponenti ai ranghi dei notai cittadini, ma in realtà dediti alla vita politica nelle file ghibelline. Lo storico Giovanni Sassu ha pubblicato anche, per la prima volta a colori, gli arazzi con le storie di Giacobbe e le trascrizioni e traduzioni dei cartigli presenti che il cardinale Lorenzo Campeggi aveva portato in Italia da Bruxelles, essendo stato al seguito di Carlo V in nord Europa, creando della Famiglia le condizioni di internazionalità. La parte dedicata a Dozza e alla sua rocca descrive il passaggio dalla dipendenza dei vescovi imolesi all’istituzione del feudo signorile prima dei Malvezzi poi dei Campeggi, le due famiglie unite.