Camper e sport. La vita all’aperto per tre giorni

Per la sua 19esima edizione, il salone Liberamente continua a crescere. La rassegna dedicata al tempo libero, al divertimento e alla vita all’aria aperta si terrà nel quartiere fieristico da domani a domenica. Quest’anno l’appuntamento organizzato da Multimedia Tre in collaborazione con BolognaFiere aumenterà gli spazi espositivi a 45mila metri quadrati con 400 espositori. "Il pubblico viene sempre più numeroso", afferma Luciano Rizzi, della direzione di BolognaFiere, come lo dimostrano le oltre 19mila entrate registrate nel 2024.

"I visitatori di tutte le età potranno scoprire diverse attività fisiche per il proprio benessere", spiega Roberta Li Calzi, assessore allo sport e fedele partecipante all’evento. Per la quarta edizione consecutiva, il Coni Emilia-Romagna sarà presente con lo Sport Village, in cui 22 federazioni sportive presenteranno le loro attività. "Pesca, equitazione, pickleball, biliardo, bowling, parkour si aggiungono alla lunga lista di discipline più conosciute", aggiunge Andrea Dondi, presidente del Coni. Saranno attesi oltre 1.000 studenti della regione.

Altro protagonista principale di Liberamente, il camper, mezzo ricreativo sempre più popolare in Italia, di cui le vendite sono aumentate del 19% nel 2024. In tutto, 1.500 van saranno accolti nei parcheggi della fiera. " Cercheremo di fare un buon lavoro per organizzare lo stazionamento ", rassicura Giancarlo Valenti, vice-presidente di Camper Club Italia e dell’Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia.

In più dello sport e dell’area camper, sarà prevista la zona di Mantra, evento " per ritrovare l’equilibrio spirituale e contrastare gli effetti negativi di una vita frenetica ", dice Tamara Pezzi, direttrice artistica del progetto. Yoga, meditazione, musiche tibetane e conferenze sul benessere, il programma sarà ricco.

Arthur Duquesne