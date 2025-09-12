Campi ai Parker Lennon: "La mia musica fra maestri e leggerezza"

Come gli ha insegnato Lucio e continuano a fare Cremonini, Carboni e Bersani: "Unire la profondità alla leggerezza, coinvolgendo un pubblico attento". Andrea Campi, in arte Campi, fa suo il bagaglio artistico e culturale del cantautorato bolognese e lo fonde con la sua musica. Anche stasera alle 20 al Festival Sun Donato. Al suo fianco, il musicista Enrico Dolcetto.

Campi, qual è il programma?

"Un viaggio nelle mie canzoni e nel mio mondo, offrendo una panoramica della mia musica. Porto sul palco alcuni brani del mio primo album, Un ballo di altalene, e il mio ultimo singolo Tutto a posto. Sarà un mix, con anche il mio ultimo brano".

Di che tratta?

"Nasce da una domanda: Come stai? Me lo sono chiesto veramente e da subito si sono miscelate soggettività e collettività".

In che modo?

"Penso che il contesto sociale ci influenzi molto. Stiamo vivendo un momento di grande incertezza senza precedenti e, sia a livello umano sia tra Paesi distanti fra loro, sembra che i rapporti siano liquidi e mutevoli, così come il tentativo di ricomporre i conflitti, che è fragile. In questo smarrimento, da una parte siamo spinti a farci trascinare dalla corrente delle cose e dall’altro ci interroghiamo su cosa va salvaguardato. Il tutto riassunto in una frase: ‘Scomparire in silenzio e gridare sul serio’".

E lei come sta?

"Domanda difficile (ride, ndr). Sto scrivendo molto e ci saranno brani che usciranno a breve, in cui il pubblico troverà molto di me. Il singolo Riparare uscirà a fine settembre. Mi sto chiudendo in ciò che va salvaguardato, interrogandomi a fondo. Ma sto vivendo molte cose belle: la musica riesce a crearle e suonare incontrando le persone è gratificante. E nelle ultime due estati sono riuscito a farlo, come l’anno scorso quando ho aperto il concerto di Vasco a San Siro".

Dei suoi brani, quale preferisce?

"Si intitola Leggera, scritto al liceo, nel quale ho inserito qualcosa di mio e ho pensato potesse emozionare anche gli altri. Una canzone nata durante una lezione sulla leggerezza di Italo Calvino in Lezioni Americane. Da lì sono nate tante cose e si è scatenata la magia".

Mariateresa Mastromarino