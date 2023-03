Campi nomadi: nodo scomodo e irrisolto

I campi nomadi sono un nodo ultradecennale che il Comune ha cercato di controllare ma rimane sostanzialmente irrisolto. La politica regionale (giusta) è stata di smantellare i campi troppo estesi e difficili da tenere sotto controllo, come era quello di via Erbosa, a favore di piccoli insediamenti. Anche questi però creano problemi legati soprattutto all’igiene, alla mancanza di rispetto delle regole di smaltimento dei rifiuti e in parte anche del pagamento delle bollette energetiche. Accanto agli accampamenti non è difficile trovare discariche improvvisate. E siamo sinceri, non si usa mai la stessa severità applicata invece ad un qualsiasi cittadino pizzicato ad abbandonare rifiuti. Ma la legge del pattume, evidentemente, non è uguale per tutti. Molti nuclei familiari poi delle bollette se ne fregano, tanto sanno che nonostante le ingiunzioni paga sempre il Comune. Poi c’è il tema della piccola criminalità. Casualmente ogni volta che Vigili urbani, polizia e carabinieri effettuano un controllo trovano ogni genere di refurtiva e affollamento di persone che non hanno titolo per il domicilio. Mesi fa Fratelli d’Italia invitò la Giunta a "a revocare le autorizzazioni alla sosta ai nuclei familiari morosi e ad allontanare chi abbia violato il codice penale". Un’inchiesta della Guardia di finanza smascherò 44 percettori abusivi del reddito di cittadinanza domiciliati nei quattro campi rom dislocati tra Bologna e San Lazzaro.

mail: [email protected]