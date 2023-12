Campi sportivi con i led, bollette dimezzate

Sono terminati i lavori di installazione di nuovi fari a led nel parco dello sport Federico Taglioli a San Benedetto Val di Sambro e nel campo sportivo della frazione di Montefredente: un’azione possibile grazie a un finanziamento ministeriale, con un investimento complessivo di 50mila euro che ha previsto la sostituzione di vecchi impianti di illuminazione sostituiti con nuove lampade ecologiche a basso consumo.

"Con questo intervento che riteniamo fondamentale e che anticipa quello più grande e corposo destinato al campo comunale in cui è prevista la posa del manto sintetico - spiega Simone Querzola, consigliere comunale con delega allo Sport - l’ amministrazione ha voluto sottolineare l’assoluta importanza delle associazioni sportive, che con il loro lavoro incentivano dinamismo e socialità".

Entrando nello specifico dei lavori, a Montefredente le nuove installazioni hanno permesso di ottenere l’omologazione Coni dell’impianto anche per le partite in notturna. Nel parco dello sport Federico Taglioli invece, inaugurato poco più di un anno fa, l’efficientamento energetico ha importanti ricadute non solo sulle attività sportive, ma anche su quelle ludiche. Un’operazione generale che consentirà l’abbattimento dei consumi energetici del 50%, riducendo di gran lunga anche i costi in bolletta. Non solo, in questo modo si andrà verso la riduzione di consumo di CO2.

Soddisfatto il sindaco Alessandro Santoni: "Adesso abbiamo un’illuminazione verde e sostenibile, riuscendo così a dare una risposta importante alle due squadre del nostro comune che militano nella prima categoria del campionato provinciale Figc. E’ un intervento che prosegue ancora nell’importante solco che ha contraddistinto questi anni di amministrazione, cioè quello della sostenibilità ambientale, della riduzione dei consumi e degli oneri manutentivi, nonché della messa a disposizione dei cittadini di spazi e servizi sempre più di qualità".

Il sindaco sottolinea che proseguono anche gli interventi di efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture comunali, che dopo la viabilità comunale illuminata interamente a led, alcune scuole e il municipio, ora ha interessato i due impianti sportivi: "Quelle appena terminate sono azioni che ormai consideriamo necessarie - conclude Santoni - sia per la tutela dell’ambiente sia per la riduzione dei costi di esercizio, che son state possibili grazie a un contributo statale appositamente destinato che ci ha consentito di non spendere risorse di bilancio".

