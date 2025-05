Campionati di giornalismo. Oggi annunciati i vincitori. Protagonisti 500 studenti

Oggi si conclude l’edizione annuale di ’Cronisti in Classe’, lo storico campionato di giornalismo de il Resto del Carlino, giunto alla ventitreesima edizione. E come si può concludere un percorso durato quattro lunghi mesi, in cui alunni e alunne delle scuole medie e alcune classi delle elementari hanno ideato, scritto ed elaborato pagine e pagine di giornale? Solo con una grande cerimonia di premiazione con tutti i giornalisti in erba e i loro docenti presenti. E questa festa è proprio oggi: dalle 8,30, nella cornice del Royal Carlton Hotel, in via Montebello, in pieno centro storico, gli studenti e le studentesse questa mattina scopriranno la classifica dei vincitori, ricevendo, a prescindere dal risultato, gli attestati di partecipazione e anche dei premi. L’invito riunisce così tutte le dieci scuole che hanno aderito all’iniziativa, che consente ai giovanissimi di indossare i panni dei cronisti, scegliendo un tema di cronaca e scrivendo tre articoli, poi pubblicati sulle nostre pagine.

Un progetto che permette ai lettori di guardare il mondo del presente con gli occhi dei cittadini più piccoli. A contendersi i premi sono istituti e scuole di Bologna e provincia, che in totale contano oltre 500 studenti: tra i partecipanti, le scuole medie Falcone-Borsellino di Monterenzio, Quirico Filopanti di Budrio e Severino Ferrari di Molinella, così come le Marconi di Casalecchio. Poi, sotto le Due Torri, le scuole medie Guido Reni, il Kinder College e l’Istituto Salesiani Beata Vergine di San Luca. In gara anche la scuola primaria Dozza e le medie Testoni Fioravanti e Zappa.

Da febbraio a marzo, gli studenti delle classi e scuole aderenti all’iniziativa si sono sfidati a suon di penne, inchieste e interviste, che hanno toccato i temi più disparati dell’attualità: gli studenti e le studentesse, infatti, hanno scelto di raccontare della nostra città, di sport e di intelligenza artificiale; hanno dato spazio anche al mondo della solidarietà, intervistando associazioni e attivisti, insistendo pure sul fast fashion e sugli esempi virtuosi che cercano di limitarlo. Hanno indagato sull’integrazione sociale, sull’abolizione del razzismo e sulle radici delle nostre comunità, affrontando il periodo della Resistenza e della guerra, accendendo i fari anche sulle condizioni dei detenuti negli istituti penitenziari della città.

Non si sono risparmiati, insomma, i ‘giornalisti del futuro’, permettendoci con i loro racconti di scoprire la loro sensibilità e di capire quali sono le emergenze e i temi più importanti su cui fare luce. Ad accompagnarli lungo questo percorso, professori, professoresse e maestre, che, insieme ai diretti interessati, hanno supervisionato i loro lavori, che sono stati pubblicati anche sul sito on line dedicato al progetto. Oggi, dopo mesi di lavoro, i cronisti in erba scopriranno i vincitori, ricordando che le loro parole e i loro pensieri rimarranno impressi sulla carta stampata del nostro quotidiano. Mariateresa Mastromarino